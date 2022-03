Bove pronto per l'Under 21: "Derby emozione indescrivibile"

ROMA - La prima rete in Serie A, poi l'esordio al derby e infine anche la prima convocazione in Under-21. E' senza dubbio il mese di Edoardo Bove, classe 2002, centrocampista della Roma e tra i cinque debuttanti della Nazionale di Nicolato per gli impegni di qualificazione europea contro Montenegro e Bosnia. "Fare bene in nazionale è l'unica cosa che conta ora - ha detto in conferenza stampa il giocatore giallorosso - Sono due partite fondamentali, dobbiamo vincere e dobbiamo impegnarci per dare il meglio. Faremo di tutto per portare a casa le vittorie. Ho trovato un bellissimo gruppo, conosco gran parte dei ragazzi, li ho incontrati nei vari campionati giovanili. Conosco molto bene Matteo Cancellieri, siamo stati vicini di casa quando lui abitava a Roma". Sono nove le presenze in stagione in maglia giallorossa in stagione per uno che come idoli ha "Francesco Totti e Daniele De Rossi" e come punto di riferimento "Lorenzo Pellegrini, perché guardo in allenamento quello che fa, in tutte le sfaccettature". Ancora fresca nella memoria c'è proprio la vittoria nel derby contro la Lazio per 3-0. E per lui c'è stato l'esordio in giallorosso nel finale al posto proprio del capitano: "Un'immagine della vittoria? Quella del tifo perché è stata un'emozione indescrivibile, sia in campo che fuori". Contro la formazione di Maurizio Sarri ha giocato da trequartista, mentre Nicolato lo vede più interno di centrocampo, ma Bove ha le idee piuttosto chiare sul ruolo: "Posso fare tutto a centrocampo, sono abituato a giocare nel 4-3-3 da mezzala. In Nazionale mi trovo molto bene e voglio aiutare i compagni", ha concluso.