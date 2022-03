Under 21, Nicolato difende Mancini: "E' l'ultimo dei problemi"

COVERCIANO - Obiettivo qualificazione ad Euro 2023: questo il bottino messo in palio nel prossimo match tra Italia e Bosnia Under 21 in programma a Trieste. Alla vigilia del match, ha parlato, come di consueto il tencico degli azzurrini Paolo Nicolato: "Contro la Bosnia fobbiamo avere un buon approccio, dobbiamo fare e prendere entusiasmo dal gioco, ed essere concentrati a migliorare quegli aspetti anche tattici, come essere più presenti in campo e aiutare maggiormente i nostri giocatori offensivi che in questo momento non sono in grandissima condizione e quindi hanno bisogno del supporto della squadra e di aiuto. Dobbiamo essere alcune volte un po' meno ottimisti nel gioco rispetto a quanto fatto contro il Montenegro, con molti giocatori che si proponevano, ma quando poi ogni volta che si perdeva la palla, si perdeva anche un anno di vita".