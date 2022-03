Diretta Italia-Bosnia U21 ore 17.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TRIESTE - Al “Rocco” di Trieste l'Italia Under 21 cerca di ritrovare sé stessa contro la Bosnia, dopo la frenata in Montenegro, con il punto valido per il girone di qualificazione agli Europei riportato a casa dentro una gara non facile, su un campo assurdo: "Ma sì - ha detto il ct Nicolato - la partita con il Montenegro ha evidenziato difficoltà insolite per noi che non avevamo mai sbagliato sotto il profilo dell’atteggiamento. Che poi ci fossero le condizioni per essere vulnerabili in quella fase, in quel contesto emotivo ed ambientale, con quel tipo di squadra di fronte, va bene. Ma certe riflessioni è stato giusto farle in questi giorni, lavorarci. Non voglio rivedere questi errori con la Bosnia. La qualificazione è complicata, vincere un girone non è facile. Ricordiamoci che gli altri non dormono".