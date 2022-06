Italia U21, Esposito: "Totti è il mio idolo, ogni tanto lo sento"

TIRRENIA (Pisa) - In ritiro con l'Italia Under 21 per preparare le ultime gare di qualificazione agli Europei 2023, Sebastiano Esposito confessa il suo legame con il più grande campione nella storia della Roma: "Il mio idolo è Totti, mi ispiro a lui - le parole in conferenza stampa dell'attaccante dell'Inter, in prestito al Basilea nell'ultima stagione - l'ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest'anno ho anche fatto il trequartista e qualche consiglio gliel'ho chiesto, ogni tanto ci sentiamo".

Esposito, voglia di riscossa

"Per me è un'occasione unica, torno in nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene - ha aggiunto Esposito - ora voglio dimostrare il mio valore e dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione". La nazionale Under 21 di Nicolato è attesa dalle sfide con Lussemburgo, Svezia e Irlanda.