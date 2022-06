Diretta Lussemburgo-Italia U21 ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

DIFFERDANGE (LUSSEMBURGO) - Un'occasione da non perdere per la baby Italia di Paolo Nicolato, che oggi (lunedì 6 giugno) scenderà in campo in Lussemburgo per la prima delle tre gare che chiuderà il girone di qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurrini (out Udogie, Fagioli e Bellanova) saranno chiamati a vincere sul campo dell'ultima in classifica per difendere il primo posto ora condiviso con la Svezia (che ha giocato due partite in più) e tenere a distanza l'Irlanda che incalza a -1 (ma con una partita giocata in più). Tre punti oggi a Differdange (ore 18) sarebbero fondamentali in vista poi degli impegni di giovedì (9 giugno) a Helsingborg contro gli svedesi e del 14 giugno contro gli irlandesi al 'Del Duca' di Ascoli.