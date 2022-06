Juve, Miretti si gode l'esordio con l'Under 21: "Grande soddisfazione"

DIFFERDANGE (Lussemburgo) - "Per me è una grandissima soddisfazione. Già essere qui è un onore, da sotto età essere convocato nell'Under 21 e giocare una gara, in questo caso 90', è una bellissima emozione. Spero di avere altre opportunità, comunque mi godo il momento e sono contento per la vittoria contro il Lussemburgo". Sono queste le parole pronunciate ai microfoni della Rai da Fabio Miretti. Il 18enne talento della Juventus è stato tra gli artefici della vittoria di ieri sera in casa del Lussemburgo. La squadra di Nicolato ancora una volta ha evidenziato una forte coesione di gruppo. "Mi sono unito da pochi giorni a questo gruppo, ma ho capito subito che è unito, infatti tutti mi hanno fatto sentire parte del gruppo, si è vista questa unione. Porto con me il ricordo della vittoria che ci servirà per conquistare il nostro obiettivo".