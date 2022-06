Italia U21, Nicolato: "Carnesecchi assente con la Svezia"

L'Italia Under 21 affronterà domani ad Helsinborg la Svezia, in un match importantissimo per le qualificazioni ad Euro2023. Gli azzurri dovranno fare a meno di Marco Carnesecchi. Il portiere, che nell'ultima stagione ha festeggiato la promozione in serie A con la Cremonese, si è infortunato alla spalla sinistra. "L'unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita - ha spiegato il ct Nicolato -, poi ci saranno delle valutazioni mediche". Carnesecchi, il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, è uno dei calciatori più seguiti sul mercato. Tra i club interessati, c'è la Lazio. "Tempi di recupero? Difficile oggi fare delle previsioni. Non so ancora dire se sarà a disposizione poi per la partita di Ascoli contro l'Irlanda". La sfida è in programma martedì 14 giugno.