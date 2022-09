U21, Italia-Inghilterra: sarà lo svizzero Dudic ad arbitrare l'amichevole

ROMA - Sarà lo svizzero Alessandro Dudic ad arbitrare l'amichevole fra Italia e Inghilterra U21, in programma giovedì 22 allo stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara alle 17.30. Per il fischietto classe '88 è la seconda esperienza in campo internazionale: per lui un match nelle qualificazioni di Conference League il 28 luglio scorso fra i polacchi del Lechia Gdansk e gli austriaci del Rapid Vienna, e la sfida dell'11 giugno fra Gibilterra e Bulgaria U21 dove ha estratto ben 11 cartellini gialli ed un cartellino rosso. Assistenti di linea saranno i connazionali Alain Heiniger ed Efe Kurnazca, quarto uomo l'italiano Daniele Paterna.