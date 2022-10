Europei U21, girone di ferro per l'Italia: Francia, Svizzera e Norvegia

BUCAREST (Romania) - Al The Romanian Atheneum di Bucarest, hanno avuto luogo i sorteggi per i gironi del prossimo Campionato Europeo U21, in programma in Romania e Georgia tra il 9 giugno e il 2 luglio 2023. Urna sfortunata per l'Italia di Nicolato, inserita nel gruppo D con tre avversarie di tutto rispetto: la Francia, la Svizzera e la Norvegia.