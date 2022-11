Italia U21, non basta Cancellieri: magia di Samardzic e poker Germania

ANCONA - Non basta il Cancellieri show alla rimaneggiata Italia Under 21. Senza Scalvini, Ricci, Fagioli e Miretti ('promossi' in Nazionale da Roberto Mancini) e orfana degli infortunati Okoli, Cambiaso, Pellegri, Udogie e Lovato, la squadra di Paolo Nicolato ha perso 4-2 nel test di lusso contro la Germania andato in scena allo stadio 'Conero' di Ancona e voluto dal ct per continuare a sperimentare a sette mesi dalla partenza dell'Europeo.