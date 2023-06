Under 21, Nicolato ne convoca 28: c'è anche il romanista Bove

ROMA - L'avventura della Nazionale Under 21 nella fase finale dell'Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per gli azzurrini di Paolo Nicolato, uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno che precederà l'ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l'Europeo, prevista per martedì 13. L'edizione numero 24 dell'Europeo Under 21 si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia, con in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Inserita nel Gruppo D, l'Italia sarà di scena a Cluj, in Romania, dove nelle tre gare del girone dovrà vedersela con Norvegia, Svizzera e Francia. Saranno i francesi i primi avversari della squadra di Paolo Nicolato, che farà il suo esordio giovedì 22 giugno alle 20.45 alla Cluj Arena. Il secondo match vedrà gli Azzurrini opposti alla Svizzera domenica 25 giugno (ore 18), mentre mercoledì 28 giugno (ore 20.45) andrà in scena la sfida con la Norvegia. Per il raduno di Tirrenia, sono 28 i convocati di Nicolato: prima chiamata per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini.