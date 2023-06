Francia-Italia U21, dove vederla in tv e streaming

CLUJ ( ROMANIA ) - Alla Cluj Arena Francia e Italia U21 si affrontano nella prima giornata del Gruppo D degli Europei di categoria in programma in Georgia e Romania . Calcio d'inizio alle 20:45. La sfida sarà diretta dall'arbitro olandese Lindhout .

Partita: Francia-Italia U21

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Rai 1

Pay TV Streaming: RaiPlay

Francia-Italia U21 orari e canali

Francia-Italia U21, match valido per la prima giornata del Gruppo D degli Europei di categoria in Georgia e Romania, è in programma alla Cluj Arena di Cluj Napoca (Romania) e sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

Dove vedere Francia-Italia U21 in diretta TV

Francia-Italia U21 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro su Rai 1.

Francia-Italia U21 dove vederla in streaming

La partita tra Francia e Italia U21, valevole per la prima giornata del Gruppo D degli Europei, sarà visibile in streaming su RaiPlay. Le opzioni sono due: basterà accedere al sito oppure o scaricare l'app su qualsiasi dispositivo mobile, in entrambi i casi gratis.

Francia-Italia U21 in Diretta: la cronaca

Francia e Italia U21 sono inserite nel Gruppo D degli Europei assieme a Norvegia e Svizzera. I Bleus del ct Ripoll hanno vinto il proprio girone di qualificazione agli Europei con 26 punti ottenuti in 10 partite davanti all'Ucraina. Gli azzurrini del ct Nicolato hanno chiuso al primo posto il Gruppo F di qualificazione con 24 punti in 10 gare, a +5 sull'Irlanda. Qui le probabili formazioni.

