Italia, Fagioli incredulo dopo la svista di Lindhout: poi cancella tutto

È stato a dir poco clamoroso quanto accaduto ieri nel corso del match tra Francia e Italia , valido per la prima giornata della fase a gironi degli Europei. L'arbitro non ha assegnato un gol netto a Bellanova , dopo che la palla aveva attraversato la linea di porta prima della respinta di Lukeba .

Lo sgomento di Fagioli

Ovviamente Fagioli, che non è stato convocato a causa dell'infortunio alla spalla, ha seguito con attenzione il match giocato dai propri compagni di squadra. Non appena c'è stato il grave errore ai danni dell'Italia, il centrocampista della Juventus ha pubblicato una storia Instagram con su scritto: "Incredibile", per poi cancellarla dopo pochi minuti. Il ripensamento, però, non ha eliminato lo sgomento per quanto accaduto.