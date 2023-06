Francia-Italia U21, le pagelle: Bellanova, che beffa. Udogie superficiale

Se al suo posto ci fosse Mourinho, povero Lindhout. L’Italia perde per colpa dell’arbitro, colpe pazzesche. Bene sui calci piazzati, un po’ meno sul gioco in movimento. Nel primo tempo lo schema preferito (o meglio ancora, insistito) è il lancio lungo da dietro e attaccando solo in quel modo diventa complicato superare una difesa pur non prontissima come quella francese. Dopo il 2-1 la squadra va in crisi, rischiamo più di una volta di prendere il terzo gol, ma quando passa al 4-4-2 per tre volte, nella stessa azione, va vicinissimo al 2-2. Poi pareggia, con merito, ma Lindhout...

Carnesecchi 6,5

Per evitare il gol di Kalimuendo dovrebbe avere una fantasia all’ennesima potenza, perché un colpo di tacco, da quella posizione, non te lo aspetti mai. Così come non può aspettarsi l’errore di Udogie sul secondo. Pronto sulle uscite basse e bravissimo sulla mezza girata di Badé.

Okoli 6

Sta dalla parte di Gouiri che non gli crea molti problemi.

Pirola 6

Prende gol da Kalimuendo per il colpo di genio, ma il modo in cui lo sta marcando in quel momento è corretto. Risolve un paio di situazioni scabrose nella sua area.

Cancellieri (30’ st) 5,5

Entra bene in partita ma anche lui sbaglia il 2-2 a porta vuota.

Scalvini 6

Di testa va davvero vicino al gol, poi difende senza molti problemi.

Bellanova 6,5

Segna il gol del 2-2, solo che un arbitro scellerato e un guardalinee pure dicono che la palla non è entrata. Corre tanto e bene.

Tonali 6

Quanto meno il Newcastle ora sa di aver trovato l’uomo giusto per i calci piazzati. Dalla bandierina, palla sulla testa di Scalvini e prodezza di Chevalier; su punizione laterale, palla sulla testa di Pellegrini e gol. Nella manovra si fa vedere poco nel primo tempo, un po’ di più nella ripresa.

Rovella 6

In un centrocampo dove tutti sono registi, è lui il primo riferimento. La manovra azzurra però è un po’ troppo lenta nei primi 45’.

Miretti (30’ st) 5,5

Davanti a Chevalier sbaglia il gol del 2-2.

Ricci 6

Con Rovella dovrebbe dare più velocità all’azione.

Colombo (43’ st) sv

Udogie 4,5

E’ enorme la sciocchezza che permette alla Francia di tornare in vantaggio. Leggero, anzi, proprio superficiale, tenta il dribbling in area e Barcola lo incenerisce.

Parisi (43’ st) 6

In 8 minuti mostra tutta la sua qualità, compreso il cross per la rete tolta a Bellanova.

Pellegri 7

Una palla buona, un gol. Nicolato continua a dargli fiducia e il ragazzone del Toro lo ripaga con un gol che pesa tantissimo in questo debutto europeo. E poi si batte senza un attimo di tregua.

Cambiaghi 5,5

Gioca molto vicino a Pellegri, ma gli manca lo spunto che spesso si è visto a Empoli in questa stagione.

Gnonto (1’ st) 6

E’ un caso raro, debutta nella Under 21 dopo aver debuttato, e non da poco, nella Nazionale maggiore. Un paio di guizzi, col primo provoca l’espulsione di Badé.