Bove in visita nel ritiro dell'Italia Under 21: "Voglio provare a venire in Slovacchia"

Bove in visita nel ritiro dell'Italia Under 21

A Tirrenia prosegue la preparazione della Nazionale Under 21 in vista dell'Europeo di Categoria, in programma in Slovacchia. Ad allietare la giornata di oggi è stata l'inaspettata visita di Edoardo Bove, che ha avuto modo di incontrare nuovamente compagni, tecnici e staff medico. "Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra - ha dichiarato Bove attraverso i canali ufficiali della Figc -. Voglio bene a questi ragazzi, anche per come mi sono stati vicini in questo periodo. Sappiamo quanto talento c’è in questa nazionale, spero ci sia anche la voglia di sacrificarsi per arrivare ad un obiettivo importante. Secondo me faranno il massimo per arrivarci".

Bove: "Voglio provare a venire in Slovacchia"

L’Italia partirà domenica per la Slovacchia e l’11 giugno a Trnava farà il suo esordio con la Romania per poi affrontare la nazionale di casa e la Spagna: "È mia intenzione provare a venire in Slovacchia - ha sottolineato Bove, a margine della visita odierna - compatibilmente anche con gli accertamenti che devo fare. Cercherò di esserci perché mi farebbe molto piacere". Dopo aver militato nelle Nazionali Under 16, Under 18 e Under 20, il centrocampista romano classe 2002 è stato convocato per la prima volta con l’Under 21 da Paolo Nicolato nel marzo 2022, per poi esordire tre mesi dopo contro il Lussemburgo, vincendo 3-0 con gli azzurrini. 14 presenze e un gol con l'Under 21 per il ragazzo cresciuto nelle giovanili della Roma, protagonista dell'ultimo Europeo disputato in Georgia e Romania.