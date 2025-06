Under 21, Esposito salta gli Europei di categoria

TIRRENIA - E’ l’uomo mercato del momento, ma dovrà saltare i prossimi Europei Under 21 con l’Italia di Carmine Nunziata. Francesco Pio Esposito è l’attaccante italiano più ricercato dalle squadre di Serie A, e la competizione continentale con gli Azzurrini sarebbe potuta essere una vetrina internazionale importante per il centravanti. I diciannove gol realizzati in Serie B con la maglia dello Spezia non sono passati inosservati: Lazio e Bologna vorrebbero acquistarlo, ma i dirigenti dell’Inter non sembrano intenzionati a cederlo. L’attaccante dopo una stagione esaltante in Liguria tornerà alla base, il nuovo allenatore dell’Inter deciderà se tenerlo in rosa, oppure mandarlo ancora in prestito per farlo maturare ulteriormente.