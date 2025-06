Under 21, Ambrosino sfida la Spagna e punta in alto: “Voglio vincere l’Europeo”  

Italia Under 21, la carica di Ambrosino

Adesso però c'è la sfida alla Spagna per capire se gli Azzurrini chiuderanno il girone al primo o al secondo posto. Contro le Furie Rosse,, attaccante del Frosinone ma di proprietà del Napoli, potrebbe partire per la prima volta in questo Europeo nell’undici titolare: “La Spagna è una squadra davvero molto forte, li andremo ad affrontare con i nostri principi di gioco e faremo la nostra partita”. Ancora: “Il mister mi ha chiesto di sacrificarmi e dare una mano ai miei compagni – ha dichiarato nell’intervista rilasciata al sito della FIGC e a Vivo Azzurro TV – e sia io sia gli altri che sono entrati abbiamo cercato di aiutare la squadra anche in fase difensiva. Volevamo la qualificazione sin dal primo giorno, ora dovremo cercare di vincere ancora per arrivare il più lontano possibile. Questo gruppo ha grande carattere e poi ci aiutiamo sempre l’uno con l’altro, dentro e fuori dal campo”.

Tre estati fa, proprio in Slovacchia, Ambrosino ha raggiunto la semifinale con la Nazionale Under 19 nell’Europeo di categoria, mentre con l’Under 20 un anno dopo la corsa nel Mondiale di Argentina si è arrestata in finale al cospetto dell’Uruguay. In panchina c’era in entrambi i casi Carmine Nunziata, con cui spera adesso di chiudere il cerchio regalandosi il primo trofeo in maglia azzurra: “Dopo il Mondiale ad ogni partita penso a quella finale che abbiamo perso, c’è un senso di rivalsa dentro di me. Vorrei cercare insieme agli altri di conquistare questo trofeo per prendermi una bella rivincita”.