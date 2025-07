Silvio Baldini favorito per l’Italia U21, oggi a Coverciano l’incontro con Gattuso

Potrebbe essereil prossimo allenatore dell'Italia Under 21 al posto di Nunziata.. L'ex tecnico del Pescara è, a questo punto, il favorito per la panchina della seconda nazionale azzurra: abile a lavorare con i giovani, uomo di calcio di grande esperienza, sarebbe il nome giusto proprio per poter lavorare in sinergia con il neo ct. In vista del Mondiale 2026 e, in assoluto, di una collaborazione più ampia. Attesi sviluppi in giornata. Dopo la promozione con il Pescara, e il successivo addio , Baldini è pronto per un'altra avventura.