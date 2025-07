L'Under 21 e il senso di Baldini per la maglia azzurra degli Eroi

Era l'8 giugno scorso. Sul prato dell'Adriatico, in delirio per il Pescara di nuovo in Serie B, Silvio Baldini commentava l'impresa appena firmata. Erano trascorse quarantotto ore dal disastro della Nazionale in Norvegia. E l'allenatore toscano che ha il pregio di dire ciò che pensa, pensando a ciò che dice, pronunciò parole sante: "Il problema della Nazionale non è Spalletti, il problema è una gener