Italia U21, a Cesena e Cremona le sfide di qualificazione a Euro 2027 con Svezia e Armenia

ROMA - L'avventura dell'Italia Under 21 nel Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo di categoria (nell'estate 2027 in Albania e Serbia, ndr) proseguirà a ottobre con un doppio appuntamento in casa: gli azzurrini, allenati da Silvio Baldini, sfideranno la Svezia venerdì 10 allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena. Poi, il 14, appuntamento allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona con l'Armenia.
Italia U21, i precedenti con Svezia e Armenia
Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), Baldanzi e compagni se la vedranno con la Svezia, una delle nazionali più volte affrontate dagli azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). Il confronto diretto con gli scandinavi si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 (due 1-1, a Monza e Helsingborg, reti di Rovella e Lucca) e 2021 (ko 3-0 in trasferta e vittoria 4-1 a Pisa, con gol di Maleh, Scamacca e doppietta di Raspadori). In entrambi i casi, l'Under 21 ha concluso il girone al primo posto e si è qualificata alla fase finale, Svezia rispettivamente terza e seconda. Con l'Armenia, invece, solo due i confronti diretti finora, nelle qualificazioni all'Europeo 2021: doppio successo degli Azzurrini, 1-0 (Scamacca) a Yerevan il 14 ottobre 2019 e 6-0 (2 Kean, Pinamonti, Scamacca, Zanellato, Del Prato) a Catania un mese dopo.