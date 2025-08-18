Italia U21, a Cesena e Cremona le sfide di qualificazione a Euro 2027 con Svezia e Armenia

Italia U21, i precedenti con Svezia e Armenia

Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), Baldanzi e compagni se la vedranno con la Svezia, una delle nazionali più volte affrontate dagli azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). Il confronto diretto con gli scandinavi si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 (due 1-1, a Monza e Helsingborg, reti di Rovella e Lucca) e 2021 (ko 3-0 in trasferta e vittoria 4-1 a Pisa, con gol di Maleh, Scamacca e doppietta di Raspadori). In entrambi i casi, l'Under 21 ha concluso il girone al primo posto e si è qualificata alla fase finale, Svezia rispettivamente terza e seconda. Con l'Armenia, invece, solo due i confronti diretti finora, nelle qualificazioni all'Europeo 2021: doppio successo degli Azzurrini, 1-0 (Scamacca) a Yerevan il 14 ottobre 2019 e 6-0 (2 Kean, Pinamonti, Scamacca, Zanellato, Del Prato) a Catania un mese dopo.