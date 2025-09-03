Quelle sante parole di Baldini da affiggere negli spogliatoi Under 21

"Voglio che i miei ragazzi lo capiscano: fanno un bellissimo mestiere non perché guadagnano tanto, ma perché possono esprimere chi sono". "Il calcio è inquinato da chi pensa solo al guadagno, piccoli squali e lestofanti che depredano le piccole società e all'estero trovano più copertura"