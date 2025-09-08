Italia U21, Baldini: "Ho giocatori già pronti per la Nazionale maggiore. Su Sinner e l'Italvolley..."

Alla vigilia della partita contro la Macedonia del Nord , match valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria, il commissario tecnico dell' Italia Under 21 Silvio Baldini ha analizzato diversi aspetti, dall'avversario fino al valore dei suoi ragazzi, passando anche per temi di attualità sportiva. Sulle prossime sfida non ha dubbi sul tipo di match che attende gli Azzurrini: "Macedonia del Nord e Montenegro sono squadre simili, fisiche, che corrono molto, hanno grandi lottatori e un grande attaccamento alla maglia. Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’avversario sia il nostro ostacolo: l’avversario è quello che dobbiamo affrontare e l’ostacolo siamo noi stessi e a seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male . Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento e questo talento devono esprimerlo. Sono giocatori pronti per giocare in Nazionale maggiore e in Serie A . Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l’espressione del talento, che è la cosa che conta".

Italia Under 21: "Giocheremo con il 4-3-3. In porta Motta. Su Pisilli e Ndour..."

Sul piano tattico, il ct ha spiegato le sue scelte: "Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1, lo fanno anche da loro senza il mio intervento dalla panchina. Faremo un paio di cambi rispetto al match della Spezia. Non siamo qui a fare delle prove, ma sono delle qualificazioni e quindi no esperimenti ma accorgimenti sì. In porta giocherà Motta, non ci sono segreti. Mi dispiace per il lutto di Mascardi che ha perso il nonno. Il ragazzo era molto affranto per la perdita di una figura così affettiva, visto che era lui che lo accompagnava da bambino agli allenamenti e due giorni dopo averlo visto debuttare in Under 21 non c’è più. Rinnovo le mie condoglianze a lui e alla sua famiglia". Il ct ha poi dedicato parole importanti ai leader del gruppo azzurro: "Abbiamo dei ragazzi straordinari, simpatici, ridono, scherzano e socializzano molto fra di loro. Dai veterani Pisilli e Ndour, mi aspetto che tirino fuori il massimo, hanno un grande potenziale e questo potenziale devono metterlo a disposizione dell’Under 21".

Le parole su Sinner e l'Italvolley

Baldini ha parlato anche più in generale dello sport, commentando la sconfitta di Jannik Sinner agli US Open: "Chi fa lo sport deve sapere che ci sono due facce della stessa medaglia. Si spera sempre di vedere la faccia positiva, ma se capita di perdere bisogna comunque essere felici di essere stati protagonisti. Non bisogna fare drammi e non mi piace la parola sconfitta. Chi prova a vincere e non ci riesce deve essere felice per le emozioni importanti provate. Chiaramente la gioia della vittoria ti riempie, ma bisogna sapere riconoscere anche i meriti degli avversari". Infine, un pensiero sull'Italvolley femminile campione del mondo e sul lavoro di Julio Velasco: "La Nazionale femminile di pallavolo ha un maestro come Velasco, uno che sa toccare le corde dell’anima delle persone e i risultati si vedono. Grazie a lui le ragazze riescono a dare il massimo, così il talento non rimane nascosto ma viene espresso al massimo".