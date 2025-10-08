Under 21, giocatori bendati durante gli allenamenti: il retroscena sul metodo di Baldini

Silvio Baldini continua a sorprendere anche alla guida dell’ Italia Under 21 . In vista della sfida di qualificazione agli Europei contro la Svezia, il tecnico ha riproposto un suo ormai celebre metodo di allenamento . Gli Azzurrini sono scesi in campo con un occhio coperto da una benda , tra curiosità e divertimento.

Italia U21, l'ultima trovata di Baldini: benda sull'occhio in allenamento

L’obiettivo dell’esercizio è migliorare la concentrazione e ridurre la percezione della fatica: con la vista parzialmente limitata, il cervello si focalizzerebbe di più sulla coordinazione e meno sullo sforzo fisico. Una tecnica usata spesso dai pugili e che Baldini aveva già sperimentato a Pescara, Catania e Carrarese, dove aveva persino fatto allenare i giocatori su un ring.

Baldini e uno stile anticonvenzionale

A 67 anni, l’allenatore toscano conferma così il suo approccio anticonvenzionale e innovativo. La FIGC lo ha scelto per dare nuova linfa al calcio giovanile, e Baldini sembra volerlo fare a modo suo: con idee fuori dagli schemi ma sempre finalizzate alla crescita mentale e tecnica dei suoi giocatori.