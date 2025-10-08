Under 21, giocatori bendati durante gli allenamenti: il retroscena sul metodo di Baldini

Silvio Baldini continua a sorprendere anche alla guida dell’Italia Under 21. In vista della sfida di qualificazione agli Europei contro la Svezia, il tecnico ha riproposto un suo ormai celebre metodo di allenamento. Gli Azzurrini sono scesi in campo con un occhio coperto da una benda, tra curiosità e divertimento.
Italia U21, l'ultima trovata di Baldini: benda sull'occhio in allenamento
L’obiettivo dell’esercizio è migliorare la concentrazione e ridurre la percezione della fatica: con la vista parzialmente limitata, il cervello si focalizzerebbe di più sulla coordinazione e meno sullo sforzo fisico. Una tecnica usata spesso dai pugili e che Baldini aveva già sperimentato a Pescara, Catania e Carrarese, dove aveva persino fatto allenare i giocatori su un ring.
Baldini e uno stile anticonvenzionale
A 67 anni, l’allenatore toscano conferma così il suo approccio anticonvenzionale e innovativo. La FIGC lo ha scelto per dare nuova linfa al calcio giovanile, e Baldini sembra volerlo fare a modo suo: con idee fuori dagli schemi ma sempre finalizzate alla crescita mentale e tecnica dei suoi giocatori.