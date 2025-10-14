Italia U21, Pafundi lascia il ritiro: non giocherà contro l'Armenia

Simone Pafundi salterà l'impegno odierno dell'Italia U21 , chiamata ad ospitare a Cremona l' Armenia , in occasione della quarta partita di queste qualificazioni per gli Europei di categoria. Il fantasista della Sampdoria ha già lasciato il ritiro degli Azzurrini.

Italia U21, Pafundi lascia il ritiro

Simone Pafundi non prenderà parte alla sfida tra Italia e Armenia Under 21. Silvio Baldini dovrà così rinunciare al talento classe 2006, che ha salutato i compagni nella serata di ieri, rientrando al club di appartenenza. Entrato al minuto 72 del match con la Svezia, vinto 4-0 dagli Azzurrini, l'ex Udinese sembrava potesse partire dal 1' a Cremona, ma non sarà così. Vista la sua indisponibilità, il ct potrebbe optare ancora una volta per Cherubini. Sponda Samp, invece, restano da valutare le condizioni del numero 10 dell'U21, con i blucerchiati di Donati impegnati venerdì sera nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B contro la Virtus Entella.