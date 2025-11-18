Emanuele , conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16, è ormai diventato il beniamino di tanti calciatori di Serie A e B. Ha solo 8 anni ma da tempo affronta una battaglia importante, e proprio per questo molti giocatori hanno scelto di stargli accanto dedicandogli gol ed esultanze speciali .

Italia Under 21, Pisilli dedica il gol al piccolo Emanuele

Il suo gesto iconico, mano destra sulla fronte e linguaccia, nato come saluto affettuoso tra lui e il papà Alfredo, è diventato ormai un simbolo riconoscibile nel mondo del calcio italiano. L’ultimo a rendergli omaggio è stato Pisilli, protagonista con la Nazionale Under 21: dopo aver segnato contro Montenegro, il giovane azzurro ha replicato proprio l’esultanza di Emanuele, dedicandogli il gol e mandando un messaggio di affetto e vicinanza.