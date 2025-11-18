Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pisilli e la dolce dedica per il gol in Under 21: l'omaggio è per il piccolo Emanuele

Esultanza per il bambino diventato 'famoso' sui social e nel mondo del calcio per la sua storia
2 min
TagsPisilliItalia Under 21

Emanuele, conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16, è ormai diventato il beniamino di tanti calciatori di Serie A e B. Ha solo 8 anni ma da tempo affronta una battaglia importante, e proprio per questo molti giocatori hanno scelto di stargli accanto dedicandogli gol ed esultanze speciali.

Italia Under 21, Pisilli dedica il gol al piccolo Emanuele

Il suo gesto iconico, mano destra sulla fronte e linguaccia, nato come saluto affettuoso tra lui e il papà Alfredo, è diventato ormai un simbolo riconoscibile nel mondo del calcio italiano. L’ultimo a rendergli omaggio è stato Pisilli, protagonista con la Nazionale Under 21: dopo aver segnato contro Montenegro, il giovane azzurro ha replicato proprio l’esultanza di Emanuele, dedicandogli il gol e mandando un messaggio di affetto e vicinanza.

 

 

