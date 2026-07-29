Italia Under 21, a Pescara la sfida decisiva con la Polonia: in palio il pass diretto per l’Europeo

Sarà lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara a ospitare la partita che può decidere il futuro dell’Italia Under 21. Lunedì 5 ottobre, alle 18.15, gli Azzurrini affronteranno la Polonia nell’ultima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2027, in programma in Albania e Serbia. Una vera e propria sfida da dentro o fuori per la squadra di Baldini, chiamata a provare il sorpasso proprio negli ultimi 90 minuti del girone. A due partite dalla fine, infatti, l’Italia occupa il secondo posto con tre punti di ritardo sulla Polonia capolista. Lo ha comunicato la Figc con una nota.

Il percorso dell’Under 21

l cammino degli Azzurrini nelle qualificazioni è stato fin qui quasi perfetto. In otto partite l’Italia ha conquistato sette vittorie, incassando una sola sconfitta: il 2-1 maturato proprio sul campo della Polonia nello scontro diretto. A ottobre arriverà quindi l’occasione per prendersi la rivincita e, soprattutto, provare a ribaltare la classifica. Il regolamento premia con la qualificazione diretta le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda complessiva, mentre le altre seconde dovranno passare attraverso i play-off. Gli ultimi 180 minuti inizieranno il 1° ottobre a Yerevan, dove l’Italia affronterà l’Armenia, attualmente fanalino di coda del raggruppamento. Una partita sulla carta favorevole ma fondamentale per arrivare allo scontro diretto mantenendo aperta la possibilità di conquistare il primo posto. Quattro giorni più tardi sarà invece il momento della resa dei conti: Italia-Polonia all’Adriatico, con il pass per Albania e Serbia 2027 in palio.