I convocati di Baldini: prima volta in Under 21 per Lulli, Cichella, Liberali e Reggiani
L'Italia Under 21 è pronta a lanciare l'assalto al pass Europeo contro Armenia e Polonia. Prima convocazione per Lulli, Cichella, Liberali e Reggiani. Scatta il conto alla rovescia per le sfide decisive per volare in Albania e Serbia, che ospiteranno la 26ª edizione della rassegna continentale di categoria. Sono tre i punti di ritardo da recuperare proprio alla Polonia, capolista del Gruppo E. La squadra di Baldini si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan. Giovedì 1° ottobre alle 18:30 (le 20.30 locali) il match in casa dell’Armenia – fanalino di coda con ancora zero punti all’attivo –, mentre lunedì 5 alle 18:15 sarà l’Adriatico di Pescara a ospitare l’ultima partita del girone di qualificazione, quello che si preannuncia come lo scontro diretto decisivo con la Polonia. La prima classificata va direttamente all’Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Un discorso – quello della piazza d’onore e della qualificazione – per cui l’Italia rimane ancora pienamente in corsa.
Lulli, Cichella, Liberali e Reggiani: quattro novità assolute nell'Italia Under 21 di Baldini
Come ricordato dalla Figc, attraverso un comunicato ufficiale, sarà un lungo periodo di preparazione quello che avvicinerà gli Azzurrini al trasferimento in Armenia: dieci giorni di lavoro in cui i ragazzi di Baldini affronteranno anche due amichevoli contro le squadre Primavera di Empoli (giovedì 24 settembre) e Spezia (domenica 27). Il tecnico avrà così modo di valutare al meglio i 25 calciatori convocati, ritrovando gran parte del gruppo di lavoro che l’ha seguito anche lo scorso giugno nell’esperienza in Nazionale maggiore, a cui si aggiungeranno quattro novità assolute: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani sono infatti alla prima chiamata in Under 21.
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