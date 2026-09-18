I convocati di Baldini: prima volta in Under 21 per Lulli, Cichella, Liberali e Reggiani

L'Italia Under 21 è pronta a lanciare l'assalto al pass Europeo contro Armenia e Polonia. Prima convocazione per Lulli, Cichella, Liberali e Reggiani. Scatta il conto alla rovescia per le sfide decisive per volare in Albania e Serbia, che ospiteranno la 26ª edizione della rassegna continentale di categoria. Sono tre i punti di ritardo da recuperare proprio alla Polonia, capolista del Gruppo E. La squadra di Baldini si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan. Giovedì 1° ottobre alle 18:30 (le 20.30 locali) il match in casa dell’Armenia – fanalino di coda con ancora zero punti all’attivo –, mentre lunedì 5 alle 18:15 sarà l’Adriatico di Pescara a ospitare l’ultima partita del girone di qualificazione, quello che si preannuncia come lo scontro diretto decisivo con la Polonia. La prima classificata va direttamente all’Europeo, così come la migliore seconda dei nove gironi. Un discorso – quello della piazza d’onore e della qualificazione – per cui l’Italia rimane ancora pienamente in corsa.