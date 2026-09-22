Baldini lancia la provocazione "Frosinone e Como? Sono il calcio italiano". Poi sull'Under 21: "La Nazionale è questa"
Inizia oggi (martedì 22 settembre) il raduno dell'Italia Under 21 che si prepara per le ultime due gare di qualificazione all’Europeo del 2027, in programma in Albania e Serbia: giovedì 1° ottobre gli azzurrini sfideranno l’Armenia a Yerevan (ore 18:30, diretta tv su Rai 2) mentre lunedì 5 (ore 18:15, sempre in diretta su Rai 2) a Pescara gli ultimi e decisivi novanta minuti con la Polonia per provare a vincere il girone e qualificarsi direttamente alla fase finale della 26esima edizione della rassegna continentale di categoria. Una Nazionale U21 che ritrova Silvio Baldini dopo l’esperienza di giugno in Nazionale maggiore. Il Commissario tecnico esordisce così nella prima conferenza stampa dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: “Che sia la A o l’Under 21 non mi cambia niente. Per me la Nazionale sono questi ragazzi e non c’è nessuna differenza: ma questo è il gruppo che mi riempie di gioia quando li alleno e di orgoglio quando giocano".
"La Nazionale A? Una grande soddisfazione, ma..."
"Quella di giugno - prosegue il ct - è stata una grande soddisfazione, anche perché grazie al percorso fatto in Under 21 questi ragazzi sono maturati più velocemente, dimostrando di poter stare nel grande calcio”. La squadra si è radunata ieri sera e oggi pomeriggio (martedì 22 settembre) svolgerà la prima seduta di allenamento. Lipani e compagni affronteranno anche due amichevoli contro le squadre Primavera di Empoli (giovedì 24) e Spezia (domenica 27).
“Ho trovato bene i ragazzi, come sempre sono felici di essere qui", sottolinea Baldini. "Sosta più lunga? Sono contento perché posso lavorare di più e inoltre ci saranno delle amichevoli prima di incontrare Armenia e Polonia. Ho più tempo a disposizione e posso curare meglio certi dettagli. Il gruppo non cambia molto, ma dal punto di vista professionale sicuramente la sosta lunga aiuta".
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