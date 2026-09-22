Baldini lancia la provocazione "Frosinone e Como? Sono il calcio italiano". Poi sull'Under 21: "La Nazionale è questa"

Inizia oggi (martedì 22 settembre) il raduno dell' Italia Under 21 che si prepara per le ultime due gare di qualificazione all’ Europeo del 2027 , in programma in Albania e Serbia : giovedì 1° ottobre gli azzurrini sfideranno l’ Armenia a Yerevan (ore 18:30, diretta tv su Rai 2) mentre lunedì 5 (ore 18:15, sempre in diretta su Rai 2) a Pescara gli ultimi e decisivi novanta minuti con la Polonia per provare a vincere il girone e qualificarsi direttamente alla fase finale della 26esima edizione della rassegna continentale di categoria . Una Nazionale U21 che ritrova Silvio Baldini dopo l’esperienza di giugno in Nazionale maggiore . Il Commissario tecnico esordisce così nella prima conferenza stampa dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia : “ Che sia la A o l’Under 21 non mi cambia niente. Per me la Nazionale sono questi ragazzi e non c’è nessuna differenza : ma questo è il gruppo che mi riempie di gioia quando li alleno e di orgoglio quando giocano".

"La Nazionale A? Una grande soddisfazione, ma..."

"Quella di giugno - prosegue il ct - è stata una grande soddisfazione, anche perché grazie al percorso fatto in Under 21 questi ragazzi sono maturati più velocemente, dimostrando di poter stare nel grande calcio”. La squadra si è radunata ieri sera e oggi pomeriggio (martedì 22 settembre) svolgerà la prima seduta di allenamento. Lipani e compagni affronteranno anche due amichevoli contro le squadre Primavera di Empoli (giovedì 24) e Spezia (domenica 27).

“Ho trovato bene i ragazzi, come sempre sono felici di essere qui", sottolinea Baldini. "Sosta più lunga? Sono contento perché posso lavorare di più e inoltre ci saranno delle amichevoli prima di incontrare Armenia e Polonia. Ho più tempo a disposizione e posso curare meglio certi dettagli. Il gruppo non cambia molto, ma dal punto di vista professionale sicuramente la sosta lunga aiuta".