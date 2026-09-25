Cichella tra l'Italia U21 e un doppio sogno: "La Roma e la Nazionale". Poi il riferimento a Totti e De Rossi: "Non hai scelta"

"Sono nato e cresciuto calciando, il pallone è stato il mio primo regalo e non potrei immaginare una vita senza. Il calcio è una tradizione di famiglia: quando ero piccolo mio papà e mio zio mi portavano in giro per gli stadi, ho respirato subito quell'aria e ho sempre sognato di fare il calciatore". Così Matteo Cichella , centrocampista classe 2025 del Frosinone e dell' Italia Under 21 , in conferenza stampa. Suo padre è nato a Silvi , che dista appena diciassette chilometri dallo stadio Adriatico di Pescara , dove il 5 ottobre si giocherà Italia-Polonia , sfida con ogni probabilità decisiva per le qualificazione diretta agli Europei di categoria: "Poter giocare a casa, dove sono cresciuto, tutte le estati, sarà bellissimo".

Cichella e i segreti del Frosinone: "Gruppo giovane e unito, si respira aria sana e pulita"

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cichella è uno dei cinque calciatori del Frosinone che Baldini ha chiamato per le ultime due gare di qualificazione all'Europeo Under 21: "Sono felicissimo per la convocazione. La aspettavo da tanto tempo e sono orgoglioso che sia arrivata in questo momento e durante questa annata. Lo scorso anno abbiamo vissuto emozioni indescrivibili e ce la siamo goduta anche grazie a un gruppo giovane e unito, nel quale si respirava aria sana e pulita. Oggi stiamo affrontando la Serie A, che è tutt'altra cosa. Cambiano gli ambienti, gli stadi e il livello dei giocatori, ma ci siamo adattato bene e l'avvio di campionato ne è la dimostrazione".

Cichella su Baldini e Alvini: "Diretti, schietti, ti dicono sempre le cose come stanno"

Lo stesso Baldini ha sottolineato la bontà del lavoro svolto da Alvini: "Oltre alle idee di gioco, si assomigliano molto come persone. Sono diretti, schietti e ti dicono sempre le cose come stanno: questo è un valore che poi ti ritrovi. Qui in Under 21 sto dando tutto me stesso. Ni hanno fatto sentire subito parte integrante della squadra e cercherò di rubare con gli occhi da tutti per assimilare il più possibile".

Chicella: "Sogno la Roma, De Rossi è il mio idolo"

Cichella sogna, un giorno, di indossare la maglia della Roma: "Sin da quando ero piccolo Daniele De Rossi è stato il mio idolo, un po' per il ruolo, anche se io sono più una mezzala, un po' per l'attaccamento alla maglia. Ma se cresci nella Roma non hai molta scelta: o lui, o Totti".