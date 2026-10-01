Dove vedere Armenia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: le probabili scelte di Silvio Baldini
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3 min

Pubblicato il 01.10.2026, 09:25 (Aggiornato il 01.10.2026, 09:32)

Qualificazioni Europei U21Armenia U21Italia U21Baldini

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Dopo i test di Tirrenia contro le formazioni Primavera di Empoli e Spezia, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna a calcare il palcoscenico delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2027. Impegno ufficiale a Yerevan, in Armenia, in casa della nazionale di Gyulbudaghyants. Riflettori puntati su Favasuli e Pisilli, senza dimenticare il talento di Camarda e l'imprevedibilità di Koleosho. Fondamentale vincere a pochi passi dallo scontro diretto con la Polonia, attualmente in testa al gruppo E con tre punti di vantaggio sugli Azzurrini.

Armenia U21-Italia U21, l'orario

La sfida è in programma oggi, giovedì primo ottobre, alle ore 18:30 al "FFA Academy Stadium" di Yerevan, teatro del confronto che vale la penultima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ad Euro 2027.

Dove vedere Armenia U21-Italia U21 in diretta tv

Armenia U21-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Due, canale di riferimento per le gare ufficiali della Nazionale di Silvio Baldini.

Italia, c’è in ballo la credibilità

Armenia U21-Italia U21, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurrini sarà visibile live in streaming solo su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la sfida in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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