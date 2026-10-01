Dove vedere Armenia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario
Dopo i test di Tirrenia contro le formazioni Primavera di Empoli e Spezia, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna a calcare il palcoscenico delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2027. Impegno ufficiale a Yerevan, in Armenia, in casa della nazionale di Gyulbudaghyants. Riflettori puntati su Favasuli e Pisilli, senza dimenticare il talento di Camarda e l'imprevedibilità di Koleosho. Fondamentale vincere a pochi passi dallo scontro diretto con la Polonia, attualmente in testa al gruppo E con tre punti di vantaggio sugli Azzurrini.
Armenia U21-Italia U21, l'orario
La sfida è in programma oggi, giovedì primo ottobre, alle ore 18:30 al "FFA Academy Stadium" di Yerevan, teatro del confronto che vale la penultima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ad Euro 2027.
Dove vedere Armenia U21-Italia U21 in diretta tv
Armenia U21-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Due, canale di riferimento per le gare ufficiali della Nazionale di Silvio Baldini.
Armenia U21-Italia U21, dove vederla in streaming
La partita degli Azzurrini sarà visibile live in streaming solo su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la sfida in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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