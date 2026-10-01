Dove vedere Armenia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Dopo i test di Tirrenia contro le formazioni Primavera di Empoli e Spezia, l'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna a calcare il palcoscenico delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2027. Impegno ufficiale a Yerevan, in Armenia, in casa della nazionale di Gyulbudaghyants. Riflettori puntati su Favasuli e Pisilli, senza dimenticare il talento di Camarda e l'imprevedibilità di Koleosho. Fondamentale vincere a pochi passi dallo scontro diretto con la Polonia, attualmente in testa al gruppo E con tre punti di vantaggio sugli Azzurrini.