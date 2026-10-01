Armenia-Italia U21 diretta qualificazioni Europei: segui la partita degli azzurrini di Baldini LIVE

19:17
45' - Assegnato un minuto di recupero.
Si giocherà fino al minuto 46.
19:03
32' - Ammonizione per Pisilli
A causa di una trattentuta, il centrocampista della Roma è il primo ammonito del match.
19:02
31' - Altra chance per gli Azzurrini
Stavolta è Ndour a rendersi pericoloso, ancora con un colpo di testa.
18:56
24' - Camarda chiuso all'ultimo
Chiusura fondamentale di Manukyan su Camarda dopo un bel cross di Fini.
18:55
23' - Armenia-Italia Under 21, grande parata di Palmisani!
Hakobyan impegna Palmisani sul primo palo: bravo il portiere a respingere.
18:52
20' - L'Italia sfiora il vantaggio
Koleosho pesca benissimo Fini in area, ma il giocatore del Frosinone non riesce a centrare la porta di testa: pallone di poco sul fondo.
18:48
17' - Cross pericoloso di Favasuli
Favasuli mette un cross interessante nell'area dell'Armenia, ma nessun Azzurrino riesce ad arrivare sul pallone.
18:39
9' - L'Italia rischia
Rischio in contropiede per l'Italia, Palmisani risolve spazzando lontano la sfera dopo uno svarione di Chiarodia.
18:30
1' - Calcio d'inizio: è cominciata Armenia-Italia U21
Al via Armenia-Italia U21, match valido per le qualficazioni agli Europei di categoria del 2027.
18:20
Armenia Under 21, la formazione ufficiale
ARMENIA U21: Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, D. Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan. A disposizione: Davtyan, Khachatryan, A. Sargsyan, Dokhoyan, Ayvazyan, Aleqyan, E. Vardanyan, Davtyan, Kirakosian. Allenatore: Gyulbudaghyants
18:06
La panchina degli Azzurrini
A disposizione: Mascardi, Calvani, Cherubini, Cichella, Fortini, Faticanti, Liberali, Cisse, Lulli
17:58
Italia Under 21, la formazione ufficiale di Baldini
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini.
17:44
La classifica del girone
- 1. Polonia, 27 punti (*)
- 2. Italia, 21 punti
- 3. Montenegro, 10 punti
- 4. Svezia, 10 punti (*)
- 5. Macedonia del Nord, 6 punti
- 6. Armenia, 0 punti
* una partita in più