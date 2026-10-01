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Armenia-Italia U21 diretta qualificazioni Europei: segui la partita degli azzurrini di Baldini LIVE

Segui il match valido per le qualificazioni al torneo in programma nel 2027: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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5 min

Pubblicato il 01.10.2026, 17:31 (Aggiornato il 01.10.2026, 19:22)

Italia Under 21Armenia Under 21

L'Italia Under 21 affronta i pari età dell'Armenia nella nona giornata del girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027. Per gli Azzurrini sarà fondamentale vincere per arrivare allo scontro diretto contro la Polonia che deciderà il primo posto del raggruppamento: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:18

45+1' - Fine primo tempo: Armenia-Italia Under 21 0-0

Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0: buona partenza dell'Armenia, ma con il passare dei minuti gli Azzurri hanno schiacciato sempre di più gli avversari nella loro metà campo creando tante occasioni ma senza essere precisi.

19:17

45' - Assegnato un minuto di recupero.

Si giocherà fino al minuto 46.

19:03

32' - Ammonizione per Pisilli

A causa di una trattentuta, il centrocampista della Roma è il primo ammonito del match.

19:02

31' - Altra chance per gli Azzurrini

Stavolta è Ndour a rendersi pericoloso, ancora con un colpo di testa.

18:56

24' - Camarda chiuso all'ultimo

Chiusura fondamentale di Manukyan su Camarda dopo un bel cross di Fini.

18:55

23' - Armenia-Italia Under 21, grande parata di Palmisani!

Hakobyan impegna Palmisani sul primo palo: bravo il portiere a respingere.

18:52

20' - L'Italia sfiora il vantaggio

Koleosho pesca benissimo Fini in area, ma il giocatore del Frosinone non riesce a centrare la porta di testa: pallone di poco sul fondo.

18:48

17' - Cross pericoloso di Favasuli

Favasuli mette un cross interessante nell'area dell'Armenia, ma nessun Azzurrino riesce ad arrivare sul pallone.

18:39

9' - L'Italia rischia

Rischio in contropiede per l'Italia, Palmisani risolve spazzando lontano la sfera dopo uno svarione di Chiarodia.

18:30

1' - Calcio d'inizio: è cominciata Armenia-Italia U21

Al via Armenia-Italia U21, match valido per le qualficazioni agli Europei di categoria del 2027.

18:20

Armenia Under 21, la formazione ufficiale

ARMENIA U21: Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, D. Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan. A disposizione: Davtyan, Khachatryan, A. Sargsyan, Dokhoyan, Ayvazyan, Aleqyan, E. Vardanyan, Davtyan, Kirakosian. Allenatore: Gyulbudaghyants

18:06

La panchina degli Azzurrini

A disposizione: Mascardi, Calvani, Cherubini, Cichella, Fortini, Faticanti, Liberali, Cisse, Lulli

17:58

Italia Under 21, la formazione ufficiale di Baldini

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini.

17:44

La classifica del girone

  • 1. Polonia, 27 punti (*)
  • 2. Italia, 21 punti
  • 3. Montenegro, 10 punti
  • 4. Svezia, 10 punti (*)
  • 5. Macedonia del Nord, 6 punti
  • 6. Armenia, 0 punti 

* una partita in più

17:30

Italia-Armenia Under 21, l'orario

Manca sempre meno al calcio d'inizio tra Italia e Armenia Under 21, match valido per le qualficazioni agli Europei di categoria del 2027: il calcio d'inizio è in programma alle 18:30.

FFA Academy Stadium - Yereva, Bulgaria

 

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