Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21: anche Fortini salta la Polonia
Favasuli e Fortini salteranno la partita tra Italia e Polonia, decisiva per l'accesso diretto al prossimo Europeo di categoria. "Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della Figc - sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".
Napoli, Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21: anche Fortini salta la Polonia
Dopo la vittoria conquistata in Armenia, l'Italia U21 di Silvio Baldini si prepara ad affrontare la Polonia in occasione dell'ultima e decisiva sfida di queste qualificazioni all'Europeo di categoria. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:15, quando Pisilli e compagni si giocheranno il pass per l'accesso diretto al torneo continentale, contro la capolista del gruppo E (a +3 sugli Azzurrini, sia ai punti sia in termini di differenza reti). Non ci saranno Favasuli e Fortini, indisponibili secondo il report della Federcalcio e rientrati presso le rispettive sedi. Qualora non dovesse qualificarsi come prima del girone, - si legge nel comunicato della Figc - anche vincendo con un gol di scarto l’Italia avrebbe comunque buone chance di andare ad Albania e Serbia 2027 come migliore seconda di tutti i raggruppamenti. Con una vittoria per 1-0 dell’Italia, la Grecia - l’avversaria a distanza più pericolosa - sarebbe infatti costretta a vincere di almeno 5 gol in casa dell’Irlanda del Nord (che fra le mura domestiche ha sin qui incassato 3 reti).
La nota ufficiale del Napoli su Favasuli
Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del Napoli, dopo il rientro alla base dell'esterno destro della formazione azzurra: "Costantino Favasuli - scrive il club partenopeo - ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center".
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