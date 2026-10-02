Favasuli lascia il ritiro dell'Italia U21: anche Fortini salta la Polonia

Favasuli e Fortini salteranno la partita tra Italia e Polonia, decisiva per l'accesso diretto al prossimo Europeo di categoria. "Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della Figc - sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie".