Dove vedere Italia-Polonia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Italia-Polonia U21 , chi stacca il pass per gli Europei Under 21? Gli azzurrini del ct Silvio Baldini vanno a caccia del successo con due gol di scarto che gli permetterebbe di operare il sorpasso in testa alla classifica del Gruppo E sugli uomini del ct Jerzy Brzeczek e salire sul volo per Albania e Serbia, che ospiteranno la competizione continentale di categoria dal 16 giugno al 3 luglio 2027. Se l'Italia non dovesse farcela e non risultasse la migliore delle seconde classificate sarebbe costretta a giocarsi i playoff.

Italia-Polonia U21, l'orario

Italia-Polonia U21, gara valida per la decima e ultima giornata del Gruppo E per le Qualificazioni agli Europei Under 21, è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 18:15 allo stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Dove vedere Italia-Polonia U21 in diretta tv

Italia-Polonia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Due. Dirigerà l'incontro il tedesco Florian Badstübner, coadiuvato dai connazionali Sven Waschitzki e Philipp Hüwe e dal quarto uomo Robin Braun.

Italia-Polonia U21, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurrini sarà visibile in diretta streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Polonia U21 in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.