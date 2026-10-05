Italia-Polonia Under 21 diretta: segui il match che vale la qualificazione all'Europeo LIVE

È il giorno di Italia-Polonia U21. A Pescara, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocano la qualificazione all'Europeo di categoria, arrivando a questa sfida con 24 punti all'attivo nel girone di qualificazione, tre in meno della selezione polacca. Pisilli e compagni, per conquistare il primo posto e l'accesso diretto al torneo continentale, dovranno vincere necessariamente con due gol di scarto, per ribaltare la sconfitta subita nello scontro diretto dell'andata. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.