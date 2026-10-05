Euro U21 Q.
lunedì 5 ottobre 2026
Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
18:15
Euro U21 Q.
lunedì 5 ottobre 2026
Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Arbitro Florian Badstübner
Arbitro Florian Badstübner
Italia-Polonia Under 21 diretta: segui il match che vale la qualificazione all'Europeo LIVE
È il giorno di Italia-Polonia U21. A Pescara, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocano la qualificazione all'Europeo di categoria, arrivando a questa sfida con 24 punti all'attivo nel girone di qualificazione, tre in meno della selezione polacca. Pisilli e compagni, per conquistare il primo posto e l'accesso diretto al torneo continentale, dovranno vincere necessariamente con due gol di scarto, per ribaltare la sconfitta subita nello scontro diretto dell'andata. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:56
Dove vedere Italia-Polonia U21
Ecco tutte le info utili per seguire la sfida di oggi in diretta tv e live in streaming. DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA UNDER 21
17:45
Baldini torna nella "sua" Pescara
È il giorno del ritorno di Silvio Baldini allo stadio Adriatico-Cornacchia, dove nel giugno 2025 ha portato il Pescara in B, vincendo la finale playoff contro la Ternana ai calci di rigore. Oggi si gioca la qualificazione diretta all'Europeo U21.
17:33
Gli uomini a disposizione della Polonia U21
Questi, invece, gli uomini a disposizione del ct polacco: oltre al portiere Zych, ci saranno Drapiński, Matysik, Żewłakow, Mikołajewski, Luberecki, Oyedele, Drachal e Duda.
17:25
La panchina dell'Italia U21
Oltre al portiere Giovanni Daffara, il ct Baldini avrà a disposizione Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli.
17:19
Le formazioni ufficiali di Italia-Polonia U21
Ecco le scelte ufficiali di Baldini e Brzeczek:
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. Ct: Baldini.
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kocaba; Kowalczyk; Urbanski, Mazurek, Pienko; Bak. Ct: Brzeczek.
17:15
Italia-Polonia Under 21, cresce l'attesa
Tutto pronto allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara per la sfida tra Italia e Polonia Under 21, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni all'Europeo di categoria: fischio d'inizio in programma alle ore 18:15.
Stadio Adriatico - Cornacchia - Pescara
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