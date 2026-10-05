Euro U21 Q.

lunedì 5 ottobre 2026

Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

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18:15

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Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

Arbitro Florian Badstübner

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Italia-Polonia Under 21 diretta: segui il match che vale la qualificazione all'Europeo LIVE

Gli azzurrini di Baldini i giocano l'accesso diretto agli Europei 2027: partita e risultato in tempo reale
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3 min

Pubblicato il 05.10.2026, 17:15 (Aggiornato il 05.10.2026, 18:02)

Italia U21Polonia U21Qualificazioni Europei U21

È il giorno di Italia-Polonia U21. A Pescara, gli azzurrini di Silvio Baldini si giocano la qualificazione all'Europeo di categoria, arrivando a questa sfida con 24 punti all'attivo nel girone di qualificazione, tre in meno della selezione polacca. Pisilli e compagni, per conquistare il primo posto e l'accesso diretto al torneo continentale, dovranno vincere necessariamente con due gol di scarto, per ribaltare la sconfitta subita nello scontro diretto dell'andata. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

17:56

Dove vedere Italia-Polonia U21

Ecco tutte le info utili per seguire la sfida di oggi in diretta tv e live in streaming. DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA UNDER 21

17:45

Baldini torna nella "sua" Pescara

È il giorno del ritorno di Silvio Baldini allo stadio Adriatico-Cornacchia, dove nel giugno 2025 ha portato il Pescara in B, vincendo la finale playoff contro la Ternana ai calci di rigore. Oggi si gioca la qualificazione diretta all'Europeo U21.

17:33

Gli uomini a disposizione della Polonia U21

Questi, invece, gli uomini a disposizione del ct polacco: oltre al portiere Zych, ci saranno Drapiński, Matysik, Żewłakow, Mikołajewski, Luberecki, Oyedele, Drachal e Duda.

17:25

La panchina dell'Italia U21

Oltre al portiere Giovanni Daffara, il ct Baldini avrà a disposizione Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli.

17:19

Le formazioni ufficiali di Italia-Polonia U21

Ecco le scelte ufficiali di Baldini e Brzeczek:

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. Ct: Baldini.

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kocaba; Kowalczyk; Urbanski, Mazurek, Pienko; Bak. Ct: Brzeczek.

Italia-Polonia Under 21, la formazione ufficiale di Baldini
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17:15

Italia-Polonia Under 21, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara per la sfida tra Italia e Polonia Under 21, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni all'Europeo di categoria: fischio d'inizio in programma alle ore 18:15.

Stadio Adriatico - Cornacchia - Pescara

 

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