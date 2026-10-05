Ndour, che magia da 65,5 metri: il gol pazzesco alla Polonia fa impazzire Baldini e Barzagli FOTO

Il giocatore della Fiorentina spiazza il numero uno polacco e mette a segno una rete da antologia
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Pubblicato il 05.10.2026, 19:43 (Aggiornato il 05.10.2026, 20:05)

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