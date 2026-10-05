Baldini commosso dopo la Polonia: "Ragazzi straordinari, abbiamo conosciuto un posto dove esiste la magia"

Il commento del ct dell'Under 21 dopo la qualificazioni diretta agli Europei di categoria del 2027
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2 min

Pubblicato il 05.10.2026, 20:29

BaldiniItalia Under 21

È un Silvio Baldini emozionato quello ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia Under 21 per 6-2 contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli Europei di categoria: "L'ho detto anche ieri sera prima della partita... Sono ragazzi speciali e straordinari, meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, nessno si è risparmiato. Era destino dopo la partita vinta al 95' contro l'Armenia. Dobbiamo ringraziare le nostre stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Tutta l'emozione di Baldini dopo Italia-Polonia

Il ct degli Azzurrini ha poi parlato anche dello Stadio Adriatico di Pescara: "Ho detto ai ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove esiste la magia, dove la gente vi trascinerà a fare a una grande prestazione. Sembrava strano ma hanno fatto sei gol".

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Baldini: "I miei giocatori sono troppo belli"

Poi alla domanda sull'esultanza del gol di Fini e al fatto che la squadra gli voglia bene, il commissario tecnico, appunto, si emoziona: "Vabbe dai, lo sai perché sono venuto. A chi dedico la vittoria? Non la dedico a nessuno, ai miei giocatori. Sono troppo belli".

 

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