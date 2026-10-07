Baldini su Mancini: "Con Ranieri mi hanno lasciato i giocatori più importanti. Il talento dei giovani..."

“I giocatori ci sono". Così Silvio Baldini nel corso di un'intervista a Sky. Il ct dell'I talia Under 21 , reduce dalla qualificazione agli europei di categoria ottenuta grazie il sorpasso in extremis ai danni della Polonia, travolta 6-2 a Pescara , ha poi aggiunto: “Il problema del calcio non è avere i giovani o i talenti che sono spariti. Abbiamo una buona qualità, il problema è che non ci sono i dirigenti all’altezza per poter fare le cose per bene. La Nazionale maggiore ha messo dentro i giovani e subito si è respirata un’altra aria. Poi, se questi ragazzi non giocano, è normale che non possano migliorare e progredire. Il problema sta lì: le società di calcio dovrebbero investire molto di più, che vuol dire farli giocare, non mandarli in prestito".

Baldini: "Il calcio è passione"

Baldini ha proseguito: "Il calcio è emozione: io dico sempre ai calciatori che sono degli artisti, come i pittori o i poeti, riescono a emozionare milioni di persone. Non devono fare questo mestiere pensando solo alla ricchezza e alla popolarità. Si guarda troppo al fisico? Assolutamente sì, altrimenti Messi non avrebbe giocato a pallone. Non tocco Maradona, ma anche Pelé era alto un metro e settanta. Nel calcio contano le capacità tecniche. Il fisico anche, ma fino a un certo punto: l’importante è avere tecnica da mettere al servizio dei compagni”.

Baldini sulla collaborazione con Mancini: "Basata sui fatti e professionale". Poi esalta Ranieri

La collaborazione con Mancini: “È basata sui fatti, è professionale. Mi hanno lasciato i giovani più importanti perché avevamo le partite più importanti. Questa è collaborazione. Poi c’è una persona speciale come Claudio Ranieri. Tira lui le fila tra Nazionale e l'Under 21, è stato con noi a Pescara e per tutto il ritiro prepartita. Ha detto cose bellissime, che hanno stimolato tutti. Ci ha dato la serenità e la carica necessarie per una partita importante come quella con la Polonia. È un personaggio chiave per traghettare i calciatori da sotto a sopra, sempre in sintonia con Mancini".

Italia e Under 21, stesso modulo? Baldini: "Idea sbagliata"

Usare lo stesso sistema di gioco tra Italia e Under 21: “No, secondo me è un'idea sbagliata. Non si possono fare tutte le squadre con lo stampino. Bisogna produrre giocatori bravi, che poi in prima squadra si adatteranno al gioco. Non è la tattica che fa la differenza, ma il talento. Vanno lasciati divertire e giocare, togliendo loro responsabilità".