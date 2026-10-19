Baldini punta il dito contro i dirigenti: "I giovani non riescono a emergere? Il mondo del calcio è in mano a..."
In occasione della cerimonia di premiazione dei premi Scopigno e Pulici, tenutasi presso il Salone d'Onore del Coni, il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha espresso una dura critica nei confronti dei quadri dirigenziali del calcio italiano, individuandoli come i principali responsabili delle difficoltà incontrate dai talenti emergenti.
Le parole di Baldini sui problemi del calcio italiano
Secondo il selezionatore azzurro, la mancanza di spazio per le nuove leve non è da attribuire alla qualità dei calciatori italiani, bensì a dirigenti con priorità distorte: "Perché i giovani non riescono ad emergere? Il problema sono i dirigenti, non i giovani. Non è la materia prima il problema, sono i dirigenti che hanno un loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c'è il guadagno e la visibilità".
Baldini: "Ci sarà sempre questo problema quando..."
Baldini ha poi sottolineato l'urgenza di un cambio di rotta: "Ci sono dei valori che non possono cambiare, quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza ci sarà sempre questo problema. Anche se voglio sottolineare il lavoro che ha fatto Viscidi, è stato un grande lavoro e ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A".
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