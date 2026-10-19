Baldini punta il dito contro i dirigenti: "I giovani non riescono a emergere? Il mondo del calcio è in mano a..."

Le parole di Baldini sui problemi del calcio italiano

Secondo il selezionatore azzurro, la mancanza di spazio per le nuove leve non è da attribuire alla qualità dei calciatori italiani, bensì a dirigenti con priorità distorte: "Perché i giovani non riescono ad emergere? Il problema sono i dirigenti, non i giovani. Non è la materia prima il problema, sono i dirigenti che hanno un loro modo di organizzare il calcio e fare le loro cose. Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c'è il guadagno e la visibilità".

Baldini: "Ci sarà sempre questo problema quando..."

Baldini ha poi sottolineato l'urgenza di un cambio di rotta: "Ci sono dei valori che non possono cambiare, quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza ci sarà sempre questo problema. Anche se voglio sottolineare il lavoro che ha fatto Viscidi, è stato un grande lavoro e ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A".