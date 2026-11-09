La soddisfazione di Baldini: "Ridotto il divario tra l'Italia U21 e la nazionale maggiore" 

Italia U21, Baldini: "Questo è un gruppo fortissimo"

“Quando si indossa questa maglia si porta l’orgoglio, la patria e la cultura. Andiamo a rappresentare l’Italia e dobbiamo dare sempre il massimo. Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene" ha dichiarato Silvio Baldini in conferenza stampa: "Ho visto molta euforia e voglia di stare insieme, e questo spirito la dice lunga su quanto questo sia un gruppo fortissimo”. Sono molti gli elogi nei confronti della squadra: “Abbiamo raggiunto un livello ottimo, dobbiamo mantenere nel tempo la capacità di fare queste prestazioni. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere talmente bravi da passare con la nazionale maggiore. Bisogna mantenere questa continuità”.

"Ridotto il gradino con la Nazionale maggiore"

Nel corso di questa sosta per le nazionali Roberto Mancini ha convocato nell'Italia alcuni giocatori reduci dall'esperienza in Under 21, come Cisse, Koleosho e Pisilli. Riguardo questo aspetto, Baldini ha dichiarato: “Tra Under 21 e nazionale maggiore c’era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo che si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi Mancini può prendere da noi chiunque in qualsiasi momento e sapendo che è pronto per la nazionale maggiore”.