L’onda verde di Mancini nasce dall’Effetto Baldini

Dove vedere Francia U21-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole internazionale degli Azzurrini
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Pubblicato il 13.11.2026, 10:10

Francia U21Italia U21

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L'Italia Under 21 torna in campo dopo aver centrato la qualificazione alla fase finale del prossimo Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2027 tra Albania e Serbia. In attesa del sorteggio, fissato per il 26 novembre a Belgrado, gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano i pari età della Francia: un banco di prova importante contro una delle nazionali più competitive del panorama giovanile europeo.

Francia U21-Italia U21, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30 di oggi, venerdì 13 novembre, allo Stade Francis-Le Basser di Laval.

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Dove vedere Francia U21-Italia U21 in diretta tv

Francia U21-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La partita sarà visibile gratuitamente sul digitale terrestre e via satellite, senza bisogno di alcun abbonamento.

Francia U21-Italia U21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile da smartphone, tablet, smart tv e computer dopo una semplice registrazione. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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