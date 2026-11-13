Dove vedere Francia U21-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

L' Italia Under 21 torna in campo dopo aver centrato la qualificazione alla fase finale del prossimo Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2027 tra Albania e Serbia. In attesa del sorteggio, fissato per il 26 novembre a Belgrado, gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano i pari età della Francia : un banco di prova importante contro una delle nazionali più competitive del panorama giovanile europeo.

Francia U21-Italia U21, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30 di oggi, venerdì 13 novembre, allo Stade Francis-Le Basser di Laval.

Dove vedere Francia U21-Italia U21 in diretta tv

Francia U21-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La partita sarà visibile gratuitamente sul digitale terrestre e via satellite, senza bisogno di alcun abbonamento.

Francia U21-Italia U21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile da smartphone, tablet, smart tv e computer dopo una semplice registrazione. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.