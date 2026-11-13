Francia-Italia U21 diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

18:10

Francia-Italia e quel precedente nell'Europeo U21 del '94

C'è un precedente speciale. Nel 1994, nella semifinale dell'Europeo Under 21 disputata a Montpellier, l'Italia allenata da Cesare Maldini eliminò la Francia ai calci di rigore, imponendosi per 5-3 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. In quell'occasione andarono a segno dal dischetto Panucci, Vieri, Massimo Berretta, Marcolin e Carbone. Gli Azzurrini conquistarono poi il titolo europeo, battendo il Portogallo in finale grazie a una rete di Pierluigi Orlandini. Quella vittoria rappresentò il secondo dei tre titoli continentali consecutivi conquistati dall'Italia Under 21 tra il 1992 e il 1996, un primato ancora imbattuto nella storia della competizione.

18:00

Italia U21 già qualificata ad Euro 2027

Dopo aver battuto la Polonia a Pescara, l'Italia U21 di Silvio Baldini ha potuto festeggiare la qualificazione ad Euro 2027, chiudendo al comando del girone E. Inizia ora una nuova fase del percorso degli Azzurrini, capaci di conquistare 27 punti in dieci partite nelle qualificazioni europee, figli di 9 vittorie e una sola sconfitta: a partire da oggi, sono in programma amichevoli utili per la crescita del gruppo squadra e di nuovi giovani talenti.

17:51

Under 21, i precedenti tra Francia e Italia

Le nazionali Under 21 di Francia e Italia si sono già affrontate 22 volte: il bilancio recita 7 vittorie per parte, accompagnate da 8 pareggi. Nei 90 minuti, solo un successo per gli Azzurrini, corsari in occasione del Torneo di Tolone del 2024 (1-0).

17:40

Dove vedere l'amichevole dell'Italia U21

Ecco come seguire in diretta tv e live in streaming l'amichevole della nazionale di Silvio Baldini. DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA U21

17:35

L'arbitro di Francia-Italia U21

Direzione di gara affidata all'arbitro spagnolo De Burgo Bengoechea, che sarà coadiuvato dagli assistenti De Francisco Grijalba e Perez, mentre Diaz ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.