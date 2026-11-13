Amichevoli U21
venerdì 13 novembre 2026
Stade Francis Le-Basser
18:30
Amichevoli U21
venerdì 13 novembre 2026
Stade Francis Le-Basser
Francia-Italia U21 diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE
A Laval si gioca l'amichevole Francia-Italia U21. Il giorno dopo la vittoria della Nazionale maggiore contro la selezione di Zidane, tocca agli Azzurrini di Silvio Baldini affrontare i pari età della formazione transalpina, in occasione del primo dei due test match in calendario in questa sosta di novembre. Lunedì il secondo impegno con il Belgio al "Picchi" di Livorno. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:11
Le formazioni ufficiali di Francia-Italia U21
Ecco le scelte ufficiali di Baticle e Baldini:
FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Coudou, Gadou, Belocian, Diawara, Ugochukwu, Danois, Coulibaly, Versini, Bahoya, Gomis. Ct: Baticle.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Dagasso, Lipani; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct: Baldini.
18:10
Francia-Italia e quel precedente nell'Europeo U21 del '94
C'è un precedente speciale. Nel 1994, nella semifinale dell'Europeo Under 21 disputata a Montpellier, l'Italia allenata da Cesare Maldini eliminò la Francia ai calci di rigore, imponendosi per 5-3 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. In quell'occasione andarono a segno dal dischetto Panucci, Vieri, Massimo Berretta, Marcolin e Carbone. Gli Azzurrini conquistarono poi il titolo europeo, battendo il Portogallo in finale grazie a una rete di Pierluigi Orlandini. Quella vittoria rappresentò il secondo dei tre titoli continentali consecutivi conquistati dall'Italia Under 21 tra il 1992 e il 1996, un primato ancora imbattuto nella storia della competizione.
18:00
Italia U21 già qualificata ad Euro 2027
Dopo aver battuto la Polonia a Pescara, l'Italia U21 di Silvio Baldini ha potuto festeggiare la qualificazione ad Euro 2027, chiudendo al comando del girone E. Inizia ora una nuova fase del percorso degli Azzurrini, capaci di conquistare 27 punti in dieci partite nelle qualificazioni europee, figli di 9 vittorie e una sola sconfitta: a partire da oggi, sono in programma amichevoli utili per la crescita del gruppo squadra e di nuovi giovani talenti.
17:51
Under 21, i precedenti tra Francia e Italia
Le nazionali Under 21 di Francia e Italia si sono già affrontate 22 volte: il bilancio recita 7 vittorie per parte, accompagnate da 8 pareggi. Nei 90 minuti, solo un successo per gli Azzurrini, corsari in occasione del Torneo di Tolone del 2024 (1-0).
17:40
Dove vedere l'amichevole dell'Italia U21
Ecco come seguire in diretta tv e live in streaming l'amichevole della nazionale di Silvio Baldini. DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA U21
17:35
L'arbitro di Francia-Italia U21
Direzione di gara affidata all'arbitro spagnolo De Burgo Bengoechea, che sarà coadiuvato dagli assistenti De Francisco Grijalba e Perez, mentre Diaz ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.
17:30
Francia-Italia U21, l'orario del fischio d'inizio dell'amichevole
Spazio agli Azzurrini di Silvio Baldini, oggi ospiti della Francia di Gerard Baticle a Laval, a partire dalle ore 18:30. Cresce l'attesa all'indomani del confronto tra le nazionali maggiori, che ha visto Roberto Mancini prevalere su Zinedine Zidane.
Stade Francis Le-Basser - Laval
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