Dove vedere Italia U21-Belgio U21 in tv? Rai o Sky, orario

L' Italia Under 21 torna in campo dopo aver centrato la qualificazione alla fase finale del prossimo Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2027 tra Albania e Serbia ed aver superato in amichevole (2-1) la Francia a Laval. Nuovo test match attesa del sorteggio, fissato per il 26 novembre a Belgrado: gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano i pari età del Belgio : un altro banco di prova importante con un'altra delle nazionali giovanili che ha sattaco il pass per i prossimi Europei.

Italia U21-Belgio U21, l'orario

Italia U21-Belgio U21 è in programma oggi, lunedì 16 novembre, alle ore 18:15, allo stadio Picchi di Livorno. Per l’Under 21 sarà un ritorno in grande stile nella città toscana, 25 anni dopo l’ultima volta (un’amichevole Italia-Austria 4-1 del 2001, fra i marcatori Pirlo), nonché la quinta sfida per gli Azzurrini al ‘Picchi’ dove hanno un conto aperto di tre vittorie e un pareggio (uno 0-0 in amichevole nel 1993 contro Israele, in attacco la coppia Inzaghi-Vieri, in panchina anche Cannavaro e Del Piero).

Dove vedere Italia U21-Belgio U21 in diretta tv

Italia U21-Belgio U21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La partita sarà visibile gratuitamente sul digitale terrestre e via satellite, senza bisogno di alcun abbonamento.

Italia U21-Belgio U21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile da smartphone, tablet, smart tv e computer dopo una semplice registrazione. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.