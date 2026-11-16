Italia-Belgio Under 21 diretta: segui l'amichevole degli Azzurrini di Baldini LIVE

Intervallo sull'1-1! Ritmi altissimi nonostante sia un'amichevole: botta e risposta immediato con il gol di Cherubini e il pareggio di Mirisola appena 2' dopo.

Lulli anticipa secco il diretto avversario e appoggia per Dagasso, che imbuca per Inacio. Il suo tiro rasoterra è potente, ma Pieklak fa buona guardia e blocca.

18:13

È il momento degli inni

Inni nazionali in corso prima del calcio d'inizio.

18:10

E intanto arriva una vittoria per l'Under 20

L'Italia Under 20 supera anche la Svizzera per 1-0 e chiude con un'altra vittoria la finestra internazionale di novembre. Dopo il successo contro il Portogallo, gli azzurrini si impongono ad Abano Terme grazie alla rete nel finale di Federico Coletta, centrocampista del Benfica. Soddisfatto il ct Carmine Nunziata: "C'è grande soddisfazione perché di partite semplici a livello internazionale non ce ne sono. Sapevamo di trovarci davanti una buona squadra. Ma la cosa importante è aver cambiato gran parte della formazione iniziale rispetto alla partita con il Portogallo ed essere rimasti competitivi. Già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccare la gara ma credo che alla fine il risultato sia meritato".

18:03

La panchina del Belgio

A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville

17:49

La panchina degli Azzurrini

A disposizione: Palmisani, Mascardi, Mane, D'Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.

17:35

Belgio, la formazione ufficiale

BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger. Ct: Swerts

17:21

Italia, la formazione ufficiale

ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. Ct: Baldini

17:15

Manca sempre meno al calcio d'inizio

Tutto pronto a Livorno. Il calcio d'inizio della sfida Italia-Belgio Under 21 è in programma alle 18:15.

Stadio "Picchi" - Livorno