Amichevoli U21
lunedì 16 novembre 2026
Armando Picchi
1 - 2
53' 2° tempo
- L. Cherubini, 25' (ass. : L. Lipani)
Amichevoli U21
lunedì 16 novembre 2026
Armando Picchi
- R. Mirisola, 27' (ass. : V. Burlet)
- R. Mirisola, 52' (ass. : J. Nonge)
1 - 2
53' 2° tempo
Italia-Belgio Under 21 diretta: segui l'amichevole degli Azzurrini di Baldini LIVE
7 min
Pubblicato il 16.11.2026, 17:15 (Aggiornato il 16.11.2026, 19:19)
Torna in campo l'Italia Under-21. Dopo aver battuto la Francia in amichevole venerdì grazie alle reti di Camarda e Lipani, gli Azzurrini affronteranno i pari età del Belgio. La gara, in programma allo stadio Picchi di Livorno, è la seconda sfida preparatoria di questa sosta per gli uomini di Silvio Baldini in vista degli Europei di categoria in programma in estate. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:18
46' - Doppia chance per gli Azzurrini
Subito doppia chance per gli Azzurrini! Lipani pesca Camarda (anticipato al tiro), poi Inacio calcia a botta sicura col destro ma trova un super Pieklak a dire di no in angolo.
19:17
46' - Inizia il secondo tempo di Italia-Belgio
Riparte il match a Livorno: nessun cambio all'intervallo.
19:04
45+1'- Fine primo tempo: Italia-Belgio 1-1
Intervallo sull'1-1! Ritmi altissimi nonostante sia un'amichevole: botta e risposta immediato con il gol di Cherubini e il pareggio di Mirisola appena 2' dopo.
19:03
45+1' - Occasione per Camarda
Dopo l'assegnazione del recupero, schema riuscito su punizione per liberare Camarda: il suo sinistro però è troppo stretto e termina sul fondo.
18:58
42' - Ammonito Bartesaghi
Fallo tattico e giallo per Bartesaghi per fermare la ripartenza. Scintille in campo e mini-rissa a conferma di un primo tempo tiratissimo!
18:57
41' - Grande azioni degli Azzurrini
Spettacolo degli Azzurrini! Da Lipani a Lulli, rifinitura di Camarda per Dagasso: manovra stupenda che purtroppo si conclude con un tiro fuori di poco.
18:56
41' - Tentativo dalla distanza di Dagasso
Dagasso ci prova dalla distanza ma il tiro, leggermente deviato, finisce comodo tra i guantoni di Pieklak.
18:52
37' - Camarda fermato
Contropiede dei ragazzi di Baldini guidato da Inacio che serve Camarda: l'attaccante viene però fermato al momento del tiro da Lapage.
18:43
27' - Gol di Mirisola: Italia-Belgio 1-1!
Il Belgio pareggia subito! Buco della difesa dell'Italia: Daffara salva tutto deviando in angolo, ma proprio dal tiro dalla bandierina nasce il pareggio firmato da Mirisola.
18:41
25' - Gol di Cherubini: Italia-Belgio 1-0!
Mischia in area di rigore, Cherubini è il più lesto di tutti e con la punta trafigge il portiere: Azzurrini in vantaggio.
18:35
19' - Ancora Belgio pericoloso
Belgio ancora pericoloso: Vermant pesca Sagrado che mette in mezzo, ma Lulli spazza. Pochi secondi dopo l'esterno belga ci riprova sulla fascia, trovando però l'ottima scivolata in angolo di Bartesaghi.
18:35
18' - Daffara salva su Vermant
Pericoloso Vermant a destra: sfonda in area e calcia a colpo sicuro da pochi passi, trovando però la grande opposizione di Daffara.
18:28
12' - Chance per Inacio
Lulli anticipa secco il diretto avversario e appoggia per Dagasso, che imbuca per Inacio. Il suo tiro rasoterra è potente, ma Pieklak fa buona guardia e blocca.
18:22
7' - Primo giallo della partita
Ammonito Lipani per un pestone su De Vlieger.
18:21
6' - Chiarodia spara alto
Il difensore ci prova al volo sugli sviluppi di un calcio da fermo calciato verso l'area: pallone altissimo.
18:18
3' - Avvio aggressivo dell'Italia
Avvio aggressivo dell'Italia a centrocampo: Dagasso e Faticanti recuperano palla con un'ottima interdizione. L'azione prosegue con il traversone del giocatore del Venezia per Camarda, sul quale l'estremo difensore belga pasticcia regalando un calcio d'angolo.
18:15
1' - Calcio d'inizio: al via Italia-Belgio U21
Primo possesso per gli Azzurrini.
18:13
È il momento degli inni
Inni nazionali in corso prima del calcio d'inizio.
18:10
E intanto arriva una vittoria per l'Under 20
L'Italia Under 20 supera anche la Svizzera per 1-0 e chiude con un'altra vittoria la finestra internazionale di novembre. Dopo il successo contro il Portogallo, gli azzurrini si impongono ad Abano Terme grazie alla rete nel finale di Federico Coletta, centrocampista del Benfica. Soddisfatto il ct Carmine Nunziata: "C'è grande soddisfazione perché di partite semplici a livello internazionale non ce ne sono. Sapevamo di trovarci davanti una buona squadra. Ma la cosa importante è aver cambiato gran parte della formazione iniziale rispetto alla partita con il Portogallo ed essere rimasti competitivi. Già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccare la gara ma credo che alla fine il risultato sia meritato".
18:03
La panchina del Belgio
A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville
17:49
La panchina degli Azzurrini
A disposizione: Palmisani, Mascardi, Mane, D'Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.
17:35
Belgio, la formazione ufficiale
BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger. Ct: Swerts
17:21
Italia, la formazione ufficiale
ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. Ct: Baldini
17:15
Manca sempre meno al calcio d'inizio
Tutto pronto a Livorno. Il calcio d'inizio della sfida Italia-Belgio Under 21 è in programma alle 18:15.
Stadio "Picchi" - Livorno
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