Francesco Renzi, gol decisivo in Serie D con una super rovesciata

PRATO - Francesco Renzi, figlio di Matteo, inizia a farsi notare in Serie D con la maglia del Prato. L'attaccante classe 2001, figlio dell'ex Premier e leader di Italia Viva, dopo aver trovato la prima rete in campionato nella rocambolesca vittoria del Prato contro l'Athletic Carpi, ha segnato oggi un altro gol, con una fantastica rovesciata. Il figlio di Matteo Renzi, infatti, ha deciso in acrobazia la sfida del gruppo D di Serie D tra la formazione toscana e il San Donnino, realizzando la rete del definitivo 2-1 al 76' minuto di gioco. Il gol della vittoria segnato da Francesco è arrivato dopo un’azione prolungata dei toscani, con una bella rovesciata che non ha dato scampo al portiere avversario Frattini.