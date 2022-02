Serie D: domenica Chieri-Varese in tv

ROMA - Domenica Chieri-Varese (girone A) in diretta tv. Sportitalia trasmetterà il match della venticinquesima giornata del girone A in programma alle 14.30 dallo stadio Piero De Paoli di Chieri. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand. Nel girone A comanda il Novara che ha otto punti di vantaggio sulla Sanremese, dodici sul Varese e 17 sul Chieri.