OneFootball ed Eleven Sports, partnership per la Serie C

OneFootball e Eleven Sports Italia hanno annunciato una partnership per la distribuzione dei contenuti di Serie C in Italia e nel mondo la cui durata è fissata fino a giugno 2023- Cinque le partite che verranno trasmesse da OneFootball per ogni giornata di Regular Season di Serie C disponibili in live streaming e in pay-per-view (PPV) ciascuna al prezzo di 3,99 euro. Inoltre, tutte le partite dei Play-Off saranno disponibili in PPV allo stesso prezzo. L'accordo prevede anche la distribuzione di contenuti premium come Diretta Pro , il format in live streaming che consente di guardare 8 partite in contemporanea e che verrà messo a disposizione degli utenti ciascuna al costo di €2.99. I fan avranno dunque accesso a 190 partite PPV e 76 puntate di Diretta Pro con il commento in italiano.

Tutti i contenuti legati alle offerte live e on demand saranno disponibili su smartphone e tablet tramite l'App OneFootball (iOS/Android, inclusi Apple AirPlay e Google Chromecast) e sul sito OneFootball. In aggiunta all'offerta a pagamento, i tifosi avranno accesso agli highlights di tutte le 30 partite per giornata, così come ai contenuti "best-of" prodotti da Eleven (Top Goal e Top Parate di tutto il campionato). I contenuti saranno disponibili attraverso la piattaforma OneFootball e il suo network che comprende oltre 110 partner editoriali premium a livello globale.

ELEVEN SPORTS offre già un servizio di streaming globale delle partite di Serie C per i tifosi in Italia e in tutto il mondo e l'accordo con One Football darà ora un'ulteriore esposizione globale al contenuto. One Football è anche detentrice dei diritti degli highlights sia della Serie A che della Serie B in Italia fino al 2023-24.

"L'Italia rappresenta una tra le più importanti tifoserie calcistiche del mondo e questa partnership ci dà la possibilità di accrescere la nostra offerta streaming per i tifosi italiani" Queste le parole di Nikolaus von Doetinchem, Vice Presidente OTT Streaming & Media Rights OneFootball. "La partnership con Eleven si basa sul nostro importante portfolio di partite internazionali in chiaro e clip di highlights nazionali di Serie A e Serie B. Con la Serie C a completamento, OneFootball è veramente pronta a rappresentare la casa del calcio italiano portando la nostra giovane fanbase mobile-first a vivere le emozioni del calcio italiano in modo più facile e veloce ovunque essi si trovino".

Siamo orgogliosi di avviare un progetto strategico con OneFootball, prestigiosa piattaforma media internazionale legata al calcio, con l'obiettivo di accrescere e dare massima visibilità al campionato di Serie C sia per i tifosi in Italia che per tutti gli appassionati che lo seguono a livello globale – Queste le parole di Giovanni Zurleni Managing Director di Eleven Sports Italia - Per Eleven questa partnership rappresenta un ulteriore traguardo rispetto al nostro obiettivo di portare sempre più i contenuti sportivi rilevanti ai tifosi in modo semplice e flessibile, garantendo facilità di accesso su più piattaforme e in linea con le abitudini di fruizione di ciascuno.