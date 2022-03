Coppa Italia Serie D, ecco i quarti: c'è Torres-Scandicci

ROMA - La manifestazione tricolore della Serie D verso le fasi finali. Il Dipartimento Interregionale ha sorteggiato gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 20 aprile. Il Follonica Gavorrano già in semifinale avendo superato l’Athletic Carpi per due a zero il 20 marzo scorso. Le gare dei quarti sono di sola andata, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, dei 90 minuti regolamentari subito i calci di rigore. In foto un momento del match tra Follonica Gavorrano-Carpi (dall'account ufficiale Instagram del Follonica).