Campionato Serie D: domani quindici recuperi

ROMA - Il campionato di Serie D torna in campo domani alle 15 con quindici recuperi che coinvolgono i gironi A, D, E, F, G, H e I. Due le variazioni di orario, Ligorna-Derthona (A) prende il via alle 17 e Sambenedettese-Vastogirardi (F) alle 18. Ostiamare-Nuova Florida (G) rinviata per Covid-19. In foto Karel Zeman tecnico del Lavello (girone H)