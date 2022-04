Coppa Italia Serie D: domani Torres-Scandicci

ROMA - La Coppa Italia Serie D domani in campo con due gare dei quarti di finale. Alle ore 15 Caronnese-Virtus Ciserano Bergamo e alle ore 20 Torres-Scandicci. La vincente del derby lombardo incontrerà in semifinale il Follonica Gavorrano già qualificato. Chi passa tra sardi e toscani se la vedrà con la vincente di Audace Cerignola-Cittanova rinviata a domenica 1 maggio. In foto, Alfonso Greco, tecnico della Torres