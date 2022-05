Playoff Serie C, sarà Padova-Juve Under 23: un altro Ronaldo sulla strada dei bianconeri

Sarà il Padova l'avversario della Juventus Under 23 nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Questo l'esito del sorteggio degli accoppiamenti, avvenuto presso la sede della Lega Pro a Firenze.

Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno fase nazionale

Le altre gare di un turno che sarà a tutti gli effetti un quarto di finale prima di semifinali e finali che decreteranno il nome dell'ultima squadra promossa in Serie B dopo le vincitrici dei tre gironi, Südtirol, Modena e Bari, vedranno di fronte Feralpisalò e Reggiana, Monopoli e Catanzaro e Virtus Entella e Palermo. Le partite d'andata sono in programma martedì 17 maggio in casa delle non teste di serie, quindi Juve Under 23, Feralpi, Monopoli ed Entella, ritorno il 21 maggio a campi invertiti.

Playoff Serie C, il regolamento

Il secondo turno dei playoff nazionali di C vede quindi l'ingresso sulla scena delle seconde classificate dei tre gironi, Padova, Reggiana e Catanzaro, che erano state esentate dal disputare i turni precedenti. Le tre formazioni godranno, insieme al Palermo, miglior piazzata in campionato delle cinque qualificate dal primo turno, dello status di testa di serie che permetterà loro di accedere alle semifinali in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno (le reti in trasferta varranno come quelli in casa), senza che vengano disputati eventuali tempi supplementari e rigori.